01 октября 2019, 17:58Общество

Житель Мичурино рассказал об опасном дереве

Житель Пензенской области рассказал в «Жалобой книге» информагентства об аварийном дереве в поселке Мичуринский.

Мужчина уточнил, что дерево находится на улице Соломатиной рядом с домом №45А. Оно свисает над линией электропередач.

«Оно огромное и гнилое. Просим его спилить», - написал автор.

«Пенза-Пресс» готовит официальный запрос, чтобы разобраться в этой ситуации.

Напомним, жители области могут задать вопросы в разделе «Жалобная книга». Информагентство перенаправляет обращения в ведомства, в чьей компетенции находится решение обозначенных проблем, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Общество
просмотров 84

Вам может быть интересно

Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
Поделиться:
Источник фотографии: фото автора жалобы

Новости по теме:

Социальные комментарии Cackle
ДРУГИЕ НОВОСТИ