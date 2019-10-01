Житель Мичурино рассказал об опасном дереве

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01 октября 2019, 17:58Общество
Житель Пензенской области рассказал в «Жалобой книге» информагентства об аварийном дереве в поселке Мичуринский.
Мужчина уточнил, что дерево находится на улице Соломатиной рядом с домом №45А. Оно свисает над линией электропередач.
«Оно огромное и гнилое. Просим его спилить», - написал автор.
«Пенза-Пресс» готовит официальный запрос, чтобы разобраться в этой ситуации.
Напомним, жители области могут задать вопросы в разделе «Жалобная книга». Информагентство перенаправляет обращения в ведомства, в чьей компетенции находится решение обозначенных проблем, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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