Житель Лопатинского района не мог выгнать гостя и зарезал его

Установлено, что в ночь на 20 июля в селе Суляевка двое приятелей выпивали у одного из них дома. Хозяин решил, что гостю пора уходить, но тот не соглашался. Мужчины поссорились.

В процессе конфликта хозяин жилища схватил нож и несколько раз ударил им односельчанина. В скором времени мужчина умер от полученных ран, сообщили в пресс-службе прокуратуры Пензенской области.

В результате жителю Лопатинского района назначили семь с половиной лет лишения свободы в колонии строго режима. Приговор не вступил в законную силу, пишет ИА «Пенза-Пресс».