Житель Лопатинского района не мог выгнать гостя и зарезал его

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12 ноября 2018, 11:34Криминал
56-летнего жителя Лопатинского района Пензенской области осудили за убийство.
Установлено, что в ночь на 20 июля в селе Суляевка двое приятелей выпивали у одного из них дома. Хозяин решил, что гостю пора уходить, но тот не соглашался. Мужчины поссорились.
В процессе конфликта хозяин жилища схватил нож и несколько раз ударил им односельчанина. В скором времени мужчина умер от полученных ран, сообщили в пресс-службе прокуратуры Пензенской области.
В результате жителю Лопатинского района назначили семь с половиной лет лишения свободы в колонии строго режима. Приговор не вступил в законную силу, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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