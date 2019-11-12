12 ноября 2019, 14:03Общество

Житель Кузнецка задолжал ослепшему отцу 100 тыс. рублей

33-летний житель Кузнецка Пензенской области рискует быть привлеченным к уголовной ответственности за неуплату алиментов.

Правда, без денег остаются не дети кузнечанина, а родитель – перечислять средства он должен на содержание ослепшего отца, но не делает этого уже несколько месяцев.

72-летний мужчина, воспитавший троих детей, живет в доме ветеранов, поскольку сыновья отказались о нем заботиться. Один из них должен ежемесячно перечислять родителю две тысячи рублей, однако и такая сумма оказалась для него непосильной. Постепенно долг вырос до 100 тыс. рублей и продолжает увеличиваться.

Решение вопроса было передано судебным приставам.

Кузнечанин был объявлен в розыск, а на встрече с представителями Федеральной службы заявил, что платить не хочет. Его не переубедили ни административные протоколы с назначением обязательных работ, ни рассказы о тяжелом положении отца.

«Последней мерой в пробуждении совести, возможно, станет уголовная ответственность, которая подразумевает и ограничение свободы за неисполнение своих сыновьих обязательств», - отметили в пресс-службе регионального управления ФССП, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Общество
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Источник фотографии: скриншот - https://pixabay.com/ru/photos/%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%B0-%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D0%B2%D0%B7%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D1%8B%D0%B9-%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%B8-3952104/

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