Житель Кузнецка задолжал ослепшему отцу 100 тыс. рублей

Правда, без денег остаются не дети кузнечанина, а родитель – перечислять средства он должен на содержание ослепшего отца, но не делает этого уже несколько месяцев.

72-летний мужчина, воспитавший троих детей, живет в доме ветеранов, поскольку сыновья отказались о нем заботиться. Один из них должен ежемесячно перечислять родителю две тысячи рублей, однако и такая сумма оказалась для него непосильной. Постепенно долг вырос до 100 тыс. рублей и продолжает увеличиваться.

Решение вопроса было передано судебным приставам.

Кузнечанин был объявлен в розыск, а на встрече с представителями Федеральной службы заявил, что платить не хочет. Его не переубедили ни административные протоколы с назначением обязательных работ, ни рассказы о тяжелом положении отца.

«Последней мерой в пробуждении совести, возможно, станет уголовная ответственность, которая подразумевает и ограничение свободы за неисполнение своих сыновьих обязательств», - отметили в пресс-службе регионального управления ФССП, пишет ИА «Пенза-Пресс».