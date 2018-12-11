Житель Кузнецка отпраздновал столетний юбилей

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11 декабря 2018, 19:19Общество
Тяжелое детство, военная юность, трудовые будни в зрелости, а сейчас - почет и уважение. Житель города Кузнецка Пензенской области Александр Степанович Казимиров отметил вековой юбилей. В день своего столетия самый пожилой горожанин принимал поздравления не только от родных, но и от официальных лиц.
Ровесник создания советского государства, расстрела царской семьи и начала Гражданской войны. Александр Степанович Казимиров родился в Кузнецке сто лет назад и был свидетелем и участником многих исторических событий. Когда ему было 23, началась Великая Отечественная война. Он отправился на фронт, воевал в Заполярье, принимал участие в освобождении Будапешта.
«Нас окружили немцы на бронетранспортерах. Ночью в двенадцать часов их подорвали, тогда мы отступили, раненого несли. За защиту мне дали орден «Красной Звезды», - рассказал юбиляр.
Александр Степанович встретил Победу в Австрии. После демобилизации оказался с супругой на Украине, а в 1958 году они переехали в родной Кузнецк. С тех пор семья заметно разрослась. Сейчас у юбиляра два внука, три правнука, два праправнука. Главе семейства Казимировых - почет и уважение.
Поздравление юбиляру адресовал президент России. Обращение главы государства передал мэр Кузнецка Сергей Златогорский, но и сам не поскупился на добрые слова.
«Вы молодец. Бодро держитесь, прекрасно выглядите. Продолжайте в том же духе. Мы любим вас и гордимся. Всего вам хорошего. От себя лично и всего города поздравляю вас», - сказал он.
Уходя, гости пожелали Александру Степановичу встретить грядущее 75-летие Победы в Великой Отечественной войне, как и сейчас, в добром здравии и в окружении любящих людей.
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