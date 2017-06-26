Житель Кондоля решил «одолжить» трактор для решения домашних дел

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26 июня 2017, 15:45Криминал
Горячительные напитки на некоторых действуют настолько сильно, что после их употребления тянет на подвиги. Так и произошло с жителем села Кондоль Пензенской области. Мужчина, будучи в изрядном подпитии, совершил преступление.
Выпил для храбрости и уже - на железном коне. Житель Кондоля после рюмки-другой вспомнил о домашних делах, чтобы с ними справиться, ему понадобился трактор. Где взять спецтехнику, долго не думал. Ее без разрешения начальника он одолжил у себя на работе.
Уехать далеко мужчине не удалось, он врезался в газопровод. То, что легкомысленное поведение приведет к уголовному наказанию, водитель тяжеловеса не подозревал. Его деяние следователи расценили как угон.
«В ходе дознания было установлено, что подозреваемый неофициально работает у собственника угнанного транспортного средства. В настоящее время он написал явку с повинной и дал признательные показания. Транспортное средство было возвращено собственнику», - сообщила начальник отделения дознания ОМВД России по Пензенскому району Ольга Жаткина.
В отношении жителя Кондоля возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью первой статьи 166 Уголовного кодекса. Санкция статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы.
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