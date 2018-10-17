Житель Колышлея выбил стекло служебного авто и напал на полицейского

По данным следствия, вечером 13 октября пьяный мужчина вместе со своим приятелем зашел в местный магазин. У выхода на улице его задержали полицейские. Для того чтобы доставить сельчанина на прохождение проверки на алкогольное опьянение, стражи порядка посадили его в служебную машину.

В авто дебошир выбил заднее стекло ногами. По прибытию в приемный покой районной больницы мужчина начал требовать у начальника отделения полиции отпустить его. Получив отказ, он ударил сотрудника правоохранительных органов по лицу головой, сообщает пресс-службе регионального СУ СКР.

В настоящее время следователи выясняют все обстоятельства произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается, пишет ИА «Пенза-Пресс».