Житель Колышлея обманом получил 3 тыс. рублей в качестве пособия

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22 ноября 2019, 13:02Криминал
Жителя рабочего поселка Колышлей Пензенской области осудили за мошенничество при получении выплат от государства.
С июля 2018-го по июнь 2019 года житель рабочего поселка Колышлей числился официально безработным, за что получал пособие. Мужчине объяснили, что выплаты прекратятся, если его признают занятым.
С 25 июля по 11 августа того же года колышлеец был разнорабочим и получал за труд деньги, но сообщать об этом в госорганы, чтобы не потерять пособие, не стал. Так он незаконно получил от центра занятости населения около трех тысяч рублей.
Преступление было раскрыто, и в отношении 44-летнего жителя Колышлея возбудили уголовное дело о мошенничестве при получении выплат. Теперь ему придется заплатить штраф в размере семи тысяч рублей.
«Приговор вступил в законную силу», - сообщили в пресс-службе прокуратуры Пензенской области, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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