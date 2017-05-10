10 мая 2017, 17:51Криминал Житель Каменского района вонзил нож в грудь собутыльницы Мужчина, проживающий в селе Андреевка Каменского района Пензенской области, обвиняется в убийстве женщины.

По версии следствия, обвиняемый пришел в гости к своей 53-летней знакомой. После распития алкоголя между ними завязалась ссора – женщина начала оскорблять гостя. Тогда он схватил нож и ударил потерпевшую в грудь.

Женщина скончалась в больнице. Подозреваемый дал признательные показания, сообщает ИА «Пенза-Пресс».

Пресс-служба СУ Следственного комитета России по Пензенской области сообщила, в настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Криминал

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