Житель Каменского района попал под статью за неуплату налога от продажи дома

Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
19 декабря 2018, 13:04Криминал
В Каменском районе Пензенской области следователи возбудили уголовное дело по факту уклонения от уплаты налога.
Как сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР, 38-летний житель района не заплатил налог на доходы физических лиц за 2016 год, его сумма – более 1 млн руб. Мужчина записал в декларацию ложные сведения. Установлено, что прибыль он получил от продажи нежилого строения.
В настоящее время следователи продолжают выяснять все обстоятельства произошедшего и закреплять доказательственную базу. Также принимаются меры к тому, чтобы мужчина все-таки погасил задолженность.
Расследование уголовного дела продолжается, пишет ИА «Пенза-Пресс».
19 декабря 2018, 17:39Пытался не сбить. В Арбеково иномарка улетела с дороги
19 декабря 2018, 17:08В Пензе 9 пожарных тушили сарай
19 декабря 2018, 16:38В ПГУ после проверки Рособрнадзора стало на две специальности меньше
19 декабря 2018, 16:09В. Бирюков: В работе удается реализовать самые смелые задумки
19 декабря 2018, 16:07Пензенская область – в лидерах рейтинга инвестиционной привлекательности
19 декабря 2018, 15:37В пензенской больнице №6 появился рентген-аппарат за 10 млн руб
19 декабря 2018, 15:06Вадинские инспекторы организовали план «Перехват», чтобы поймать водителя
19 декабря 2018, 14:36Пензенская область получит 120 млн руб на развитие сети автодорог