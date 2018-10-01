01 октября 2018, 16:45Криминал

Житель Каменки сядет в колонию за покупку продуктов на фальшивые деньги

39-летнего жителя города Каменки Пензенской области осудили за сбыт поддельной купюры в магазине.

Как сообщили в пресс-службе Каменского городского суда, вечером 22 июля мужчина пришел в магазин и взял продуктов на 358 рублей. Он расплатился за товар пятитысячной фальшивой купюрой, распечатанной на принтере. На кассе ему дали сдачу - 4 642 рубля.

В результате мужчине назначили один год лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, сообщает ИА «Пенза-Пресс».

Криминал
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