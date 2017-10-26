Житель Каменки растоптал фуражку кубанского полицейского

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26 октября 2017, 13:03Общество
Жителя Каменки Пензенской области оштрафовали в Краснодарском крае за публичное оскорбление полицейского.
Как сообщает пресс-служба Южной транспортной прокуратуры, 31-летний житель Каменки летом 2017 года ехал на поезде «Адлер-Новосибирск». Мужчина был сильно пьян и вел себя неподобающим образом, за это наряд патрульно-постовой службы полиции снял его с поезда на вокзале в Белореченске.
Мужчина отказался идти в дежурную часть для составления протокола об административном правонарушении. Он оскорбил полицейских и сбил с головы одного из них фуражку, а затем демонстративно растоптал ее.
Суд назначил жителю Пензенской области штраф – 15000 рублей. Приговор не вступил в законную силу, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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