26 октября 2017, 13:03Общество Житель Каменки растоптал фуражку кубанского полицейского Жителя Каменки Пензенской области оштрафовали в Краснодарском крае за публичное оскорбление полицейского.

Как сообщает пресс-служба Южной транспортной прокуратуры, 31-летний житель Каменки летом 2017 года ехал на поезде «Адлер-Новосибирск». Мужчина был сильно пьян и вел себя неподобающим образом, за это наряд патрульно-постовой службы полиции снял его с поезда на вокзале в Белореченске.

Мужчина отказался идти в дежурную часть для составления протокола об административном правонарушении. Он оскорбил полицейских и сбил с головы одного из них фуражку, а затем демонстративно растоптал ее.

Суд назначил жителю Пензенской области штраф – 15000 рублей. Приговор не вступил в законную силу, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Общество

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