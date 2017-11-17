17 ноября 2017, 19:11Криминал Житель Каменки пытался расплатиться за цветы фальшивой купюрой 49-летнего жителя города Каменки Пензенской области задержали по подозрению в сбыте фальшивых банкнот. С заявлением о преступлении в дежурную часть обратилась продавец цветочного магазина. То, что с ней расплатились поддельной пятитысячной купюрой, она поняла лишь после того, как покупатель ушел с букетом цветов.

«По словам подозреваемого, осенью 2017 года он работал на строительном объекте в Подмосковье. Перед возвращением в Каменку ему выдали аванс в сумме 15 тысяч рублей тремя купюрами. Первую из купюр он разменял, заплатив за билет на автобус до Пензы. Вторую отдал в одном из магазинов Каменки, когда в день приезда приобрел продукты питания», - сообщила начальник пресс-службы УМВД России по Пензенской области Ольга Евдокимова.

Сбыт третьей оказался неудачным. Жителя Каменки, кстати, гражданина Республики Молдова, задержали в ходе оперативно-разыскных мероприятий. Возбуждено уголовное дело по статье «Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг». Ее санкция предусматривает наказание - до восьми лет со штрафом до одного миллиона рублей.

Криминал

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