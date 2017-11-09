Житель Каменки проник в чужой дом и оставил там свои штаны

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09 ноября 2017, 12:02Общество
33-летнего жителя Каменского района Пензенской области осудили за незаконное проникновение в жилище и кражу с причинением значительного ущерба.
По делу установлено, что вечером 5 апреля нетрезвый мужчина находился на станции Рамзай Мокшанского района. Он проник в чужой дом и переночевал там. Приехавшие через день хозяева обнаружили разбитое стекло, чужие штаны, беспорядок и отсутствие своей старой одежды. Они заявили в правоохранительные органы.
«19 апреля этот же мужчина, снова находившийся в алкогольном опьянении, гостил у знакомого на улице Пушанина в Пензе. Утром следующего дня хозяин ушел на работу, а гость украл из дома телефон, ноутбук, кабельную ТВ-приставку, телевизор и 3000 рублей. Сумма ущерба составила 16 350 рублей», - сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
Его причастность к совершению первого преступления установили по отпечаткам пальцев.
Учитывая две предыдущие судимости за кражи, суд назначил ему два года четыре месяца исправительной колонии строгого режима. Также с него взыскали ущерб - 16 350 рублей. Приговор вступил в законную силу, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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