Житель Каменки попрощался с жизнью из-за долга в 1500 рублей

Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
30 октября 2018, 14:03Криминал
39-летнего жителя Каменского района Пензенской области обвиняют в причинении смерти односельчанину.
По данным пресс-службы регионального СУ СКР, вечером 19 октября мужчина пришел к односельчанину. У него дома был еще один их общий знакомый, вместе они начали выпивать. В процессе застолья гость вспомнил, что он одолжил хозяину дома 1500 рублей, последний сказал, что отдаст деньги позже. В порыве ярости мужчина избил должника. Через некоторое время приятели прекратили драться и договорились встретиться через пару дней.
21 октября мужчина зашел к должнику в дом и обнаружил, что последний лежит на полу без сознания. Он обратился за помощью к соседу, вместе они вызвали «скорую». Потерпевший от полученных во время драки травм скончался в больнице.
Сельчанина заключили под стражу, ему предъявили обвинение. Расследование уголовного дела продолжается, пишет ИА «Пенза-Пресс».
30 октября 2018, 16:04Пенза вошла в топ-6 городов России по продажам смартфонов
30 октября 2018, 15:34В Бессоновском районе в аварии пострадал парень
30 октября 2018, 15:04Пензенский адвокат нанял людей для кражи из дома бизнесмена
30 октября 2018, 14:34На ремонт дорог в пензенской агломерации потратят более 1 млрд руб
30 октября 2018, 14:03Житель Каменки попрощался с жизнью из-за долга в 1500 рублей
30 октября 2018, 13:33На Южной поляне столкнулись «УАЗ» и маршрутка. ФОТО
30 октября 2018, 13:02Пензенский кондитер борется за звание лучшего на всероссийском конкурсе
30 октября 2018, 12:36Пензенцы завоевали медали на международных соревнованиях по велоспорту