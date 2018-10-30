Житель Каменки попрощался с жизнью из-за долга в 1500 рублей

По данным пресс-службы регионального СУ СКР, вечером 19 октября мужчина пришел к односельчанину. У него дома был еще один их общий знакомый, вместе они начали выпивать. В процессе застолья гость вспомнил, что он одолжил хозяину дома 1500 рублей, последний сказал, что отдаст деньги позже. В порыве ярости мужчина избил должника. Через некоторое время приятели прекратили драться и договорились встретиться через пару дней.

21 октября мужчина зашел к должнику в дом и обнаружил, что последний лежит на полу без сознания. Он обратился за помощью к соседу, вместе они вызвали «скорую». Потерпевший от полученных во время драки травм скончался в больнице.

Сельчанина заключили под стражу, ему предъявили обвинение. Расследование уголовного дела продолжается, пишет ИА «Пенза-Пресс».