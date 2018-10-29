Житель Каменки поплатился жизнью за ссору с братом

Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
29 октября 2018, 17:58Криминал
37-летнего жителя Каменского района Пензенской области подозревают в убийстве 28-летнего брата.
Как сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР, вечером 23 октября пьяные братья решили сходить к знакомому. В гостях они продолжили выпивать. Через некоторое время родственники поссорились, младший начал вытаскивать старшего из кухни, в этот момент последний схватил со стола нож и вонзил его в брата. Мужчина скончался на месте происшествия.
Сельчанина заключили под стражу. Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. Расследование продолжается, пишет ИА «Пенза-Пресс».
29 октября 2018, 19:28Пензенцы задали вопросы главному неврологу области
29 октября 2018, 19:16Пензенцы могут сделать по ОМС позитронно-эмиссионную томографию
29 октября 2018, 19:14В Кузнецке в честь 100-летия комсомола установили памятную стелу
29 октября 2018, 19:09Пензенские активисты подвели итоги проекта «Экологический патруль»
29 октября 2018, 18:19Ремонт скважины №8 в Кузнецке планируют завершить в начале ноября
29 октября 2018, 18:17Пензенские путешественники готовят отчет об экспедиции в Узбекистан
29 октября 2018, 17:58Житель Каменки поплатился жизнью за ссору с братом
29 октября 2018, 17:39В Александровке утром сгорел дом