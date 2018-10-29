Житель Каменки поплатился жизнью за ссору с братом

Как сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР, вечером 23 октября пьяные братья решили сходить к знакомому. В гостях они продолжили выпивать. Через некоторое время родственники поссорились, младший начал вытаскивать старшего из кухни, в этот момент последний схватил со стола нож и вонзил его в брата. Мужчина скончался на месте происшествия.

Сельчанина заключили под стражу. Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. Расследование продолжается, пишет ИА «Пенза-Пресс».