Житель Каменки попался на уловки мошенницы

Житель города Каменки Пензенской области попался на уловки аферистов. Рассчитывая на помощь в оформлении банковского займа, он лишился 30 тысяч рублей. Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного статьей «Мошенничество с причинением значительного ущерба».

«Хотел рефинансировать кредиты, чтобы платить в один банк и поменьше, чем сейчас. Позвонил этим людям, объяснил ситуацию, сказали, что помогут», - рассказал потерпевший.

К трем прежним кредитам у жителя Каменки добавился еще один. Мужчина доверился незнакомке, которая обещала помочь ему с оформлением 500-тысячного займа для погашения прошлых. 25-летняя жительница Пензы, которая уже привлекалась к уголовной ответственности за мошенничество, сопровождала потерпевшего в банках, где в выдаче очередного займа отказывали. Однако ее целью, как выяснилось позже, была не помощь.

«Подозреваемая встретилась с потерпевшим и сказала, что нашла человека, с помощью которого можно оформить заем в одном из пензенских банков. Однако для этого нужно перечислить вознаграждение в 30 тысяч рублей на счет карты, который она назовет. Житель каменки ответил согласием, после чего злоумышленница продиктовала номер, который находился в ее пользовании», - прокомментировала начальник отдела информации и общественных связей УМВД России по Пензенской области Ольга Евдокимова.

После того, как деньги поступили на счет, злоумышленница сняла их и распорядилась по своему усмотрению. Мужчина, не получив обещанной услуги, обратился в полицию. Задержанной грозит лишение свободы на срок до пяти лет.