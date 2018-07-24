Житель Каменки погиб, пытаясь украсть электропровода

Как сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР, в ночь на 20 июля житель Каменки вместе с двумя приятелями приехал на машине к селу Владыкино для того, чтобы похитить провода линии электропередач. Сельчанин забрался на столб, срезал провода, но его придавило бетонной конструкцией. Мужчина скончался на месте происшествия.

В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего, пишет ИА «Пенза-Пресс».