Житель Каменки погиб, пытаясь украсть электропровода

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24 июля 2018, 11:33Происшествия
В Каменском районе Пензенской области погиб 32-летний мужчина.
Как сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР, в ночь на 20 июля житель Каменки вместе с двумя приятелями приехал на машине к селу Владыкино для того, чтобы похитить провода линии электропередач. Сельчанин забрался на столб, срезал провода, но его придавило бетонной конструкцией. Мужчина скончался на месте происшествия.
В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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