Житель Иркутской области ограбил пензенского пенсионера

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11 декабря 2017, 17:34Криминал
79-летний житель Заречного Пензенской области обратился в полицию с заявлением.
Пожилой мужчина рассказал, что на Центральном рынке к нему подошел неизвестный и предложил купить у него монеты с портретами российских императоров, внешне напоминающие антикварные. Пенсионер согласился, после чего отправился в ближайшее кафе с продавцом, где надеялся разменять 5 000-ую купюру. Работницы заведения отказались разменивать банкноту. Мужчина пошел к выходу, где продавец монет неожиданно выхватил деньги из его рук и убежал.
«В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили причастность к преступлению 56-летнего уроженца Иркутской области. Ранее его неоднократно привлекали к уголовной ответственности», - сообщает пресс-служба регионального УМВД России.
Сотрудники полиции задержали подозреваемого, он признался в содеянном. По факту грабежа возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит до четырех лет лишения свободы, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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