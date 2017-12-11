11 декабря 2017, 17:34Криминал Житель Иркутской области ограбил пензенского пенсионера 79-летний житель Заречного Пензенской области обратился в полицию с заявлением.

Пожилой мужчина рассказал, что на Центральном рынке к нему подошел неизвестный и предложил купить у него монеты с портретами российских императоров, внешне напоминающие антикварные. Пенсионер согласился, после чего отправился в ближайшее кафе с продавцом, где надеялся разменять 5 000-ую купюру. Работницы заведения отказались разменивать банкноту. Мужчина пошел к выходу, где продавец монет неожиданно выхватил деньги из его рук и убежал.

«В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили причастность к преступлению 56-летнего уроженца Иркутской области. Ранее его неоднократно привлекали к уголовной ответственности», - сообщает пресс-служба регионального УМВД России.

Сотрудники полиции задержали подозреваемого, он признался в содеянном. По факту грабежа возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит до четырех лет лишения свободы, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Криминал

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