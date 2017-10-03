Житель Городища воровал еду и одеяла

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03 октября 2017, 14:33Общество
В Пензенской области 22-летнего жителя Городища обвиняют в двух кражах и трех угонах.
По версии следствия, в мае молодой человек после ссоры с девушкой и отцом ушел из дома. В течение 15 дней он бродяжничал, ночевал в заброшенном доме.
«Для перемещения по территории области он угнал три отечественных авто: в районном поселке Чаадаевка, в селах Старый Кряжим и Махалино. После того, как в машинах заканчивался бензин, молодой человек оставлял их», - сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
Кроме того, молодой человек два раза крал деньги, продукты питания и одеяла из жилых помещений в районном поселке Чаадаевка.
Ущерб потерпевшим он возместил в полном объеме. Уголовное дело направили в районный суд для рассмотрения по существу, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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