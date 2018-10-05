Житель Чемодановки заплатит за распространение экстремизма в Сети

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05 октября 2018, 16:51Криминал
Жителя села Чемодановка Пензенской области осудили за публикации экстремистских материалов в социальной сети.
Как сообщили в пресс-службе Бессоновского районного суда, в конце августа 2017 года мужчина разместил на странице в соцсети песню, текст которой включен в список экстремистских материалов Минюста России. Доступ к аудиозаписи мог получить любой пользователь.
Сельчанин признал свою вину и удалил аудиофайл. В результате ему назначили штраф – 1000 рублей. Постановление вступило в законную силу, сообщает ИА «Пенза-Пресс».
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