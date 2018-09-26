Житель Челябинска продавал пензенцам ворованный шампунь за полцены

Пензенские полицейские задержали уроженца Челябинска, который промышлял кражами из магазинов. Его не могли поймать несколько месяцев. Но пресечь преступную деятельность молодого человека все-таки удалось.

Он и его подельник попались во время очередной вылазки в торговую точку. Директор магазина обратился в полицию с сообщением об открытом хищении алкогольной продукции.

«Один остался для отвлечения внимания сотрудников у входа, а второй пошел в торговый зал к стеллажам с алкоголем. Убедившись, что никто не наблюдает, он сложил в рюкзак 16 банок пива, после чего вышел из магазина, не оплатив покупку, и побежал в сторону проезжей части», - прокомментировала следователь СУ УМВД России по Пензе Елена Цедрик.

Один молодой человек скрылся в неизвестном направлении, второго задержали. После разбирательства его признали причастным к серии краж из магазинов, совершенных с февраля по май 2018 года.

Уголовные дела объединены в одно производство. Сейчас задержанный дает признательные показания. Рассказывает о том, как похищал продукты первой необходимости из торговых центров, и продавал их на улицах города.

«Сбывал их на рынке. Предлагал прохожим шампунь и прочие товары за полцены. Таким образом зарабатывал на жизнь. Думал, что прокатит, теперь понимаю, что это грозит лишением свободы», - рассказал задержанный.

По его признаниям, он совершал кражи практически каждый день. Пока установлена его причастность к восьми эпизодам.