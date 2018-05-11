Житель Чаадаевки получил срок за распространение порнороликов

Как сообщили в пресс-службе Городищенского районного суда, в мае и июне в соцсети парень разместил порнографические видеозаписи, при этом доступ к файлам с запрещенной информацией имели все пользователи сайта.

В результате суд назначил молодому человеку два года лишения свободы условно с испытательным сроком на два года. Кроме того, у сельчанина конфисковали ноутбук, зарядник к нему и USB-модем, которые он использовал для распространения роликов.

Приговор вступил в законную силу, пишет ИА «Пенза-Пресс».