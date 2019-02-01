Житель Чаадаевки ответит за драку и смертельное ДТП

35-летнего жителя села Чаадаевка Пензенской области обвиняют в причинении вреда здоровью мужчины и в «пьяном» ДТП, в результате которого погибла женщина.

Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, в середине сентября мужчина выпивал дома в компании друзей. Один из гостей приревновал супругу к хозяину жилища и ударил его, в ответ сельчанин избил друга. Через несколько дней потерпевшего пришлось госпитализировать.

Помимо этого, в середине октября пьяный мужчина ехал за рулем своего автомобиля ВАЗ-2121 по трассе М-5 «Урал» в районе села Чаадаевка. Он нарушил правила дорожного движения и сбил 45-летнюю женщину. Пострадавшая скончалась на месте происшествия от полученных травм.

В настоящее время дело направили в суд, пишет ИА «Пенза-Пресс».