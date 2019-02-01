Житель Чаадаевки ответит за драку и смертельное ДТП

Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
01 февраля 2019, 10:02Криминал
35-летнего жителя села Чаадаевка Пензенской области обвиняют в причинении вреда здоровью мужчины и в «пьяном» ДТП, в результате которого погибла женщина.
Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, в середине сентября мужчина выпивал дома в компании друзей. Один из гостей приревновал супругу к хозяину жилища и ударил его, в ответ сельчанин избил друга. Через несколько дней потерпевшего пришлось госпитализировать.
Помимо этого, в середине октября пьяный мужчина ехал за рулем своего автомобиля ВАЗ-2121 по трассе М-5 «Урал» в районе села Чаадаевка. Он нарушил правила дорожного движения и сбил 45-летнюю женщину. Пострадавшая скончалась на месте происшествия от полученных травм.
В настоящее время дело направили в суд, пишет ИА «Пенза-Пресс».
01 февраля 2019, 19:42Игорь Комаров оценил пензенские высокотехнологичные медизделия
01 февраля 2019, 19:18Представители Пензенского землячества оценили музей спорта
01 февраля 2019, 17:59Пензенцев призывают отдать голос за любимый город
01 февраля 2019, 17:37В первый класс пойдут около 13 тысяч пензенцев
01 февраля 2019, 17:06Пензенские инспекторы ищут на дорогах пьяных водителей
01 февраля 2019, 16:36В Городище женщина ударила ножом нежелающего мыться любимого
01 февраля 2019, 16:04На ул. Пролетарской две легковушки перегородили всю проезжую часть
01 февраля 2019, 15:34Кровавое застолье. Пензенец получил осколком в шею