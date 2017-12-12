Житель Бессоновского района распространял экстремистские материалы

Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
12 декабря 2017, 15:32Общество
В Бессоновском районе Пензенской области молодого человека оштрафовали за распространение экстремистских материалов.
В отношении 23-летнего жителя Грабово возбудили дело об административном правонарушении. Молодой человек добавил на свою страницу в соцсети две аудиозаписи, которые включены в список экстремистских. Таким образом он распространил запрещенные законом материалы, пишет ИА «Пенза-Пресс».
«Бессоновский районный суд назначил местному жителю штраф – 1000 рублей. Молодой человек раскаялся и удалил запрещенные материалы со страницы в соцсети», - сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
12 декабря 2017, 19:53Земетчинский охотник может заплатить до 200 тыс руб за убитого лося
12 декабря 2017, 19:47В Пензе подведут итоги Года экологии
12 декабря 2017, 19:38Игроки пензенской «Лагуны-УОР» готовятся к серии домашних матчей
12 декабря 2017, 19:33Губернатор предложил реже проверять предпринимателей
12 декабря 2017, 19:23Пензенцы рассказали, в чем они видят сильные стороны политики Путина
12 декабря 2017, 19:19Пензенские полицейские начали проверку питейных заведений
12 декабря 2017, 19:15В Пензе последствия прорыва на теплосети ликвидируют до 21.00
12 декабря 2017, 19:09Известный кузнечанин вернулся на Родину с концертом