12 декабря 2017, 15:32Общество Житель Бессоновского района распространял экстремистские материалы В Бессоновском районе Пензенской области молодого человека оштрафовали за распространение экстремистских материалов.

В отношении 23-летнего жителя Грабово возбудили дело об административном правонарушении. Молодой человек добавил на свою страницу в соцсети две аудиозаписи, которые включены в список экстремистских. Таким образом он распространил запрещенные законом материалы, пишет ИА «Пенза-Пресс».

«Бессоновский районный суд назначил местному жителю штраф – 1000 рублей. Молодой человек раскаялся и удалил запрещенные материалы со страницы в соцсети», - сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

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