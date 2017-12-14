14 декабря 2017, 17:59Происшествия Житель Бессоновского района попал в больницу после застолья В Бессоновском районе Пензенской области сотрудники полиции задержали подозреваемого в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

По информации пресс-службы регионального УМВД России, уголовное дело возбуждено в отношении 25-летнего молодого человека.

В селе Ухтинка мужчина выпивал дома с 25-летним соседом. Во время застолья между ними вспыхнула ссора, в ходе которой он ударил приятеля ножом в плечо.

Полицейские задержали его, он признался в содеянном. Мужчине грозит до десяти лет лишения свободы, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Происшествия

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