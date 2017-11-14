14 ноября 2017, 19:11Криминал Житель Бессоновского района «похоронил» живого отца Криминальная история почти как в кино. В Бессоновском районе мужчина занял у своих знакомых деньги на похороны отца. В помощи никто не отказал, ведь повод был серьезный. Однако пока убитый горем сын собирал деньги, «покойный» был в полном здравии и не подозревал, что его похоронили при жизни.

Один из самых ярких моментов советского фильма «Любовь и голуби» - как руководство к действию. Сцена, где герой придумал трагическую историю о смерти своей жены, чтобы соседи налили ему выпить, видимо, особо запомнилась жителю Бессоновского района Пензенской области. Правда, герой сюжета пошел дальше - попросил в долг у коллег на похороны своего живого отца и скрылся в неизвестном направлении. На поиски мужчины бросилась его супруга.

«В отдел Министерства внутренних дел России по Бессоновскому району обратилась местная жительница с заявлением о том, что 5 октября без вести пропал ее муж. Он был на своей машине. Со слов заявительницы, он уехал на работу, после чего домой не явился, на телефон не отвечает и о его местонахождении неизвестно», - сообщил начальник ОМВД России по Бессоновскому району Сергей Кожаев.

Спустя несколько дней сотрудники полиции задержали злоумышленника. В общей сложности мужчина, кстати, водитель по профессии, собрал 32 тысячи рублей.

«Прогулял, потратил на спиртное, развлечения», - рассказал подозреваемый.

Сейчас злоумышленник находится под подпиской о невыезде. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество» . Ему грозит до двух лет лишения свободы. Перед отцом мужчина извинился.

Криминал

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