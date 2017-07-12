12 июля 2017, 18:10Криминал Житель Бессоновки заказал убийство мужа бывшей жены В Пензенском областном суде оглашен приговор заказчику убийства. Зарегистрированный в Пензе и проживающий в селе Бессоновка мужчина 1955 года рождения решил лишить жизни нового супруга своей бывшей жены.

200 тысяч рублей. В такую сумму оценил человеческую жизнь проживающий в Бессоновке мужчина. Он заказал убийство мужа бывшей жены. Официальная трактовка причин действий Рогожина - личная неприязнь к гражданину К. Как показало следствие, мужчина осознавал, что делает и предвидел последствия.

«30 августа 2012 года около кинотеатра Рогожин обговорил размер и сроки уплаты аванса в размере 50 тысяч рублей и вознаграждении в размере 150 тысяч рублей», - сообщил судья Пензенского областного суда Вячеслав Судариков.

Эту сумму Рогожин, кстати, коммерческий директор одного из предприятий Пензы, приготовил киллеру. Найти его он неоднократно просил двух своих знакомых. На их уговоры ушло около четырех месяцев. В сентябре Рогожину сообщили, что его заказ выполнен. Однако преступление совершено не было, мужчины решили сообщить о готовившемся убийстве в правоохранительные органы.

«Полицейскими было имитировано похищение и убийство потерпевшего. И когда Рогожин достоверно убедился в том, что его оппонент мертв, он отдал оставшуюся часть суммы киллеру. После чего был задержан сотрудниками правоохранительных органов», - рассказал старший прокурор уголовно-судебного управления прокуратуры Пензенской области Дмитрий Дырдов.

Следствие длилось около пяти лет. По ходатайству подсудимого уголовное дело было рассмотрено Пензенским областным судом с участием присяжных заседателей.

«4 июля они вынесли свой вердикт. Несмотря на то, что подсудимый отрицал свою причастность к совершению преступлений, присяжные единодушно признали его виновным. И также единодушно посчитали, что он заслуживает снисхождения», - добавила пресс-секретарь Пензенского областного суда Наталья Быченкова.

Рогожин был обвинен в подстрекательстве и пособничестве в приготовлении убийства по найму. Умышленное причинение смерти другому человеку относится к особо тяжким преступлениям.

«Суд считает невозможным исправление Рогожина без изоляции от общества. И связи с этим считает необходимым назначить ему наказание в виде лишения свободы», - пояснил судья Пензенского областного суда Вячеслав Судариков.

Так как преступление было пресечено на стадии приготовления, суд назначил наказание, не превышающее одну вторую максимального срока, - шесть лет и четыре месяца в исправительной колонии строго режима. Этот вердикт был оглашен на открытом заседании 12 июля. После исполнения основного наказания должно последовать дополнительное в виде ограничение свободы сроком на один год.

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