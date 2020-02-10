Житель Бессоновки пожаловался губернатору на переполненность местной школы

10 февраля в ходе прямого эфира (0+) с губернатором Пензенской области Иваном Белозерцевым прозвучал вопрос о том, когда в селе Бессоновка появится новая школа.

«Хочу обратить ваше внимание на переполненность школы в с. Бессоновка. Я думаю, для вас не секрет, что село активно застраивается и население, в том числе школьного возраста, увеличивается. В 2019-м в школе было сформировано семь первых классов, в 2020-м их будет еще больше. В данный момент в школе, начиная с третьего класса обучение ведется во вторую смену. В следующем году обещают ввести вторую смену уже со второго класса», - сообщил местный житель.

Иван Белозерцев напомнил, что Пензенская область активно участвует в программе по ликвидации второй смены в школе. В регионе строятся новые учебные заведения, однако решить все проблемы сразу невозможно.

«В настоящее время во вторую смену занимаются свыше 8000 детей - это небольшая цифра. В Бессоновском районе в следующем году мы приступим к строительству школы в Чемодановке. А в Бессоновке, если не ошибаюсь, - в 2023 году. Если будет возможность, перенесем сроки и приступим к строительству раньше», - сказал губернатор, пишет ИА «Пенза-Пресс».