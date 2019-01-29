Житель Белинского убил родственника табуретом

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29 января 2019, 14:36Криминал
В Пензенской области 29-летнего жителя города Белинского осудили за убийство.
Суд установил, что поздно вечером 12 июня мужчина пришел к 51-летнему родственнику жены в село Тархово. В это время у него сидели двое местных жителей. Новый гость их выгнал и предложил хозяину выпить, тот согласился. Под утро мужчина засобирался домой.
Родственник ударил гостя по спине и ругался матом, а затем взял нож. В ответ собутыльник схватил табуретку, которой избил мужчину, от полученных травм он скончался, сообщили в пресс-службе регионального управления СУ СКР.
В результате жителя Белинского осудили на девять лет и семь месяцев, которые он проведет в колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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