Житель Белинского района задолжал дочери более 250 тысяч рублей

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03 октября 2018, 12:04Общество
Житель Белинского района Пензенской области не платил дочери алименты и уклонялся от наказания.
Как сообщили в пресс-службе областного управления ФССП, мужчина не выплачивал алименты с 2016 года. За это сельчанина привлекли к административной ответственности и назначили 70 часов обязательных работ. Но наказание должник не отбыл и деньги ребенку не выплатил.
После этого в отношении мужчины возбудили уголовное дело. Это заставило его исполнить предыдущее решение суда. Он приступил к обязательным работам и сумел трудоустроиться в ту же организацию, где отбывает наказание, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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