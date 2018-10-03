Житель Белинского района задолжал дочери более 250 тысяч рублей

Как сообщили в пресс-службе областного управления ФССП, мужчина не выплачивал алименты с 2016 года. За это сельчанина привлекли к административной ответственности и назначили 70 часов обязательных работ. Но наказание должник не отбыл и деньги ребенку не выплатил.

После этого в отношении мужчины возбудили уголовное дело. Это заставило его исполнить предыдущее решение суда. Он приступил к обязательным работам и сумел трудоустроиться в ту же организацию, где отбывает наказание, пишет ИА «Пенза-Пресс».