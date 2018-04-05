05 апреля 2018, 15:06Происшествия

Житель Белинского района отправится в тюрьму за смертельное ДТП

Жителя Белинского района Пензенской области осудили за нарушение Правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего.

Как сообщили в пресс-службе Белинского районного суда, в ноябре автолюбитель, ранее лишенный водительских прав, ехал на машине по одной из улиц и сбил пешехода. В результате аварии потерпевший скончался.

В результате мужчине назначили один год и три месяца лишения свободы в колонии-поселении с лишением водительских прав на три года. Приговор не вступил в законную силу, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Происшествия
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