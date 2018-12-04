Житель Белинского поверил в выигрыш и лишился крупной суммы

В Белинском районе Пензенской области полицейские проводят проверку по факту кражи денег с банковского счета.

По сведениям сотрудников полиции, 49-летнему жителю Белинского позвонил неизвестный и сказал, что он стал обладателем «Лады Гранта». Мужчина предложил взять выигрыш деньгами, для этого попросил продиктовать ему номер карты и цифры на ее обороте.

После совершения указанных злоумышленником действий у мужчины списалось с карты 300 тысяч рублей.

В настоящее время полицейские проводят проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение, сообщили в пресс-службе регионального управления МВД, пишет ИА «Пенза-Пресс».