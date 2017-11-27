Житель Бековского района из ревности ударил любимую ножом

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27 ноября 2017, 11:02Криминал
Жителя Бековского района Пензенской области признали виновным в угрозе убийством, умышленном причинении легкого вреда здоровью с применением оружия и покушении на незаконное проникновение в жилище.
По информации пресс-службы региональной прокуратуры, в июле нетрезвый молодой человек дома из ревности поссорился со своей 27-летней сожительницей и ножом ударил ее в ногу и в живот.
Пытаясь спастись, она вырвалась и прибежала домой к своей матери. Преследуя девушку, ревнивец ножовкой выпилил часть оконной рамы и попытался проникнуть в дом. Однако его остановили полицейские, которых вызвала мать сожительницы.
В ходе разбирательства девушка рассказала еще об одном случае угрозы ей убийством, который произошел ранее.
«Эти обстоятельства нашли свое подтверждение и были также вменены в вину мужчине. В судебном заседании потерпевшая захотела примириться с подсудимым. Однако это возможно лишь в случае, если лицом впервые совершено преступление небольшой или средней тяжести. Поскольку мужчина ранее неоднократно судим, примирение юридически невозможно», - сообщили в пресс-службе.
Мужчине назначили два года восемь месяцев лишения свободы в колонии-поселении. К наказанию частично присоединении неотбытые части по более ранним приговорам, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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