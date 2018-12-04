Житель Беково насмерть забил деда табуреткой

По данным следствия, в ночь на 10 сентября мужчина выпивал со своим 78-летним дедом и сожителем матери. Последний через некоторое время пошел спать. В это время пожилой сельчанин начал ругаться с внуком, потому что тот нигде не работает. В порыве злости пенсионер ударил родственника по голове клюшкой. В ответ на это мужчина схватил табурет и избил им деда. Через несколько часов пострадавший скончался.

В результате сельчанину назначили шесть лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу, сообщает пресс-служба регионального СУ СКР, пишет ИА «Пенза-Пресс».