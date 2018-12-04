Житель Беково насмерть забил деда табуреткой

Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
04 декабря 2018, 14:34Криминал
29-летнего жителя села Беково Пензенской области осудили за причинение смерти деду.
По данным следствия, в ночь на 10 сентября мужчина выпивал со своим 78-летним дедом и сожителем матери. Последний через некоторое время пошел спать. В это время пожилой сельчанин начал ругаться с внуком, потому что тот нигде не работает. В порыве злости пенсионер ударил родственника по голове клюшкой. В ответ на это мужчина схватил табурет и избил им деда. Через несколько часов пострадавший скончался.
В результате сельчанину назначили шесть лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу, сообщает пресс-служба регионального СУ СКР, пишет ИА «Пенза-Пресс».
04 декабря 2018, 19:37Пензенцы назвали заливаемый на Фонтанной площади каток травмоопасным
04 декабря 2018, 19:29В Кузнецке впервые прошла акция «Щедрый вторник»
04 декабря 2018, 19:26В Пензе обсудили новые методы инсулинотерапии
04 декабря 2018, 19:18Псу Дункану, которому кинули петарду в рот, нашли хозяев
04 декабря 2018, 19:12Пензенские школьники написали олимпиаду по экономике
04 декабря 2018, 19:07Фестивалю «Пенза - сердце мастерства» пришлось сменить место проведения
04 декабря 2018, 19:03Пензенские росгвардейцы проверили работу частной охраны
04 декабря 2018, 17:59В платежках пензенцев появится новая строка