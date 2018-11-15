Житель Беково напал на полицейского – СКР

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15 ноября 2018, 17:58Криминал
26-летнего жителя Бековского района Пензенской области подозревают в избиении полицейского.
Как сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР, вечером 10 ноября пьяный мужчина сидел в одном из кафе в Беково. Через некоторое время он начал вести себя агрессивно, тогда работники заведения вызвали полицию. Стражи порядка пытались задержать дебошира, но сельчанин вырвался и избил одного из них.
В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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