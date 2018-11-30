Житель Башмаковского района вернул долг, чтобы отдохнуть за границей

Как сообщили в пресс-службе регионального управления ФССП, мужчина сам поинтересовался у приставов, есть ли у него долги, которые помешают пересечь границу, так как он уже купил билеты и собирался отправиться на отдых.

Ответ о том, что выехать ему не удастся, не стал для него новостью. Но желание отдохнуть оказалось сильнее, и он вернул долг по кредиту.

«УФССП России по Пензенской области просит граждан быть предельно внимательными и проверять себя на наличие задолженности путем обращения к электронному ресурсу «Банк данных исполнительных производств», размещенного на официальном сайте r58.fssprus.ru», - отметили в ведомстве, пишет ИА «Пенза-Пресс».