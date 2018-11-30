Житель Башмаковского района вернул долг, чтобы отдохнуть за границей

Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
30 ноября 2018, 17:59Общество
Житель Башмаковского района Пензенской области задолжал 205 тысяч рублей за кредит.
Как сообщили в пресс-службе регионального управления ФССП, мужчина сам поинтересовался у приставов, есть ли у него долги, которые помешают пересечь границу, так как он уже купил билеты и собирался отправиться на отдых.
Ответ о том, что выехать ему не удастся, не стал для него новостью. Но желание отдохнуть оказалось сильнее, и он вернул долг по кредиту.
«УФССП России по Пензенской области просит граждан быть предельно внимательными и проверять себя на наличие задолженности путем обращения к электронному ресурсу «Банк данных исполнительных производств», размещенного на официальном сайте r58.fssprus.ru», - отметили в ведомстве, пишет ИА «Пенза-Пресс».
30 ноября 2018, 17:59Житель Башмаковского района вернул долг, чтобы отдохнуть за границей
30 ноября 2018, 17:37В Пензе владелец авто заплатит 100 тыс руб за ДТП, совершенное без него
30 ноября 2018, 17:06Дом на ул. Куйбышева продолжают тушить после жуткого пожара
30 ноября 2018, 16:36В Каменке медики удерживали буйного пациента с ножом в машине
30 ноября 2018, 16:04Подброшенный к заправке на ул. Калинина чемодан напугал пензенцев
30 ноября 2018, 15:34Экс-начальник пензенского управления ЖКХ заплатит штраф
30 ноября 2018, 15:04В Пензе около вуза появился эксгибиционист – соцсети
30 ноября 2018, 14:34Ночное знакомство завершилось для пензячки изнасилованием