Житель Башмаково помогает односельчанам придерживаться ЗОЖ

Житель поселка Башмаково Пензенской области Вячеслав Рыбников в спорте почти 30 лет. В родном селе мужчина проводит занятия по атлетической гимнастике. Тренажерный зал местного Дома творчества не пустует: дети и взрослые стараются не пропускать ни одного занятия опытного наставника.

Тягает гири, поднимает штангу, а еще ежедневно занимается утренней гимнастикой и посещает бассейн. Житель Башмаково Вячеслав Рыбников в

спорте - половину своей жизни. В юности мужчина занимался исключительно для поддержания физической формы, но, вернувшись в родное село после армии, решил тренировать детей. Поначалу желающих было немного, но со временем количество его воспитанников резко возросло.

За 28 лет Вячеслав Рыбников подготовил по собственной спортивной программе более четырехсот человек. Его воспитанники, как правило,

поступают в высшие военные учебные заведения Москвы, Рязани и Пензы. А все потому, что Вячеслав Евгеньевич уделяет большое внимание дисциплине.

Главные помощники тренера - активные родители. Многие приходят заниматься в тренажерный зал вместе с детьми. Оно и правильно, говорит

наставник. Личный пример - лучший способ, которым мамы и папы способны привить любовь к спорту своим детям.

У Вячеслава Рыбникова грандиозные планы на будущее. В частности, - увеличить количество спортивных групп, обновить материальную базу

спортзала и разработать новые программы обучения.