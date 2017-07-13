13 июля 2017, 20:25Происшествия Жириновский требует отменить ночные рейсы пассажирских автобусов В России могут запретить ночные пассажирские перевозки. С такой инициативой выступают депутаты фракции ЛДПР, ссылаясь на статистику. В последние годы во многих регионах России происходят жуткие ДТП в темное время суток.

В Забайкалье произошло серьезное ДТП . Автобус, в салоне которого находился 51 пассажир, съехал на обочину и упал с насыпи. 14 человек погибли. После трагедии в Госдуме вернулись к идее ввести запрет на ночные пассажирские перевозки.

«Мы делали заявления от имени фракции ЛДПР. Поправки в закон – не хотят принимать под видом того, что есть потребность людям ночью проехать в автобусе, чтобы утром быть дома. А на кладбище нет потребности! Сколько гибнет в этих автобусах постоянно», - сообщил председатель партии ЛДПР Владимир Жириновский

По мнению либерал-демократов, безопасность пассажирских перевозок находится на очень низком уровне. Несмотря на довольно жесткие правила перевозок в маршрутках и междугородных автобусах, сотни людей гибнут в автокатастрофах.

«Поэтому будем настаивать на запрете перевозки пассажиров ночью на автобусе. Должно быть хотя бы два водителя и обязательно остановки для отдыха – ничего нет, сел и поехал.», - добавил Владимир Жириновский.

По словам депутатов фракции ЛДПР, дорожно-транспортное происшествие может произойти из-за плохого состояния дорог, невнимательности водителя или неисправности автомобиля. Зачастую все эти причины усугубляет одно - ночное время суток.

Происшествия

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