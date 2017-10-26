Владимир Жириновский: «Сперва – дороги!»

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26 октября 2017, 19:55Общество
Строительство дорог и обеспечение жильем - это два главных направления, которые необходимо развивать в стране. Нынешние экономические и социальные проблемы можно решить, если правильно расставить приоритеты - в этом уверен лидер фракции ЛДПР Владимир Жириновский.
Федерального, регионального, межмуниципального и местного значения - все автомобильные дороги в России необходимо привести в порядок. По мнению либерал-демократов, сейчас асфальтовое полотно на многих автомагистралях нуждается в замене, а чтобы оно не разрушалось из года в год - использовать необходимые качественные материалы и внедрять современные технологии в сферу дорожного строительства.
«Ну где дороги? Даже «Москва-Санкт-Петербург» не можете построить, дублер Кутузовского, «Урал-Север» только в 2023 году! А в повестку дня включили в 1912 году еще при царе! Тогда было понятно, что дороги - приоритет», - возмутился председатель партии ЛДПР Владимир Жириновский.
Еще одна проблема, требующая пристального внимания властей - обеспечение населения жильем, причем доступным и комфортным. Жириновский уверен, что это поможет повысить экономические показатели в регионах.
«Врач должен жить в квартире и «скорая помощь» должна быстро доехать по дороге! А если дорога будет разбита и врач в общежитии живет – бесполезно! Приоритеты расставьте! Сперва - дороги! Китай встал и сказал: давай шелковый путь! Вспомнили Средневековье! А мы до сих пор не можем эти приоритеты расставить», - добавил Владимир Жириновский.
Депутаты фракции ЛДПР заявляют, что эти две непростые, но такие важные задачи для всей страны можно решить в ближайшие 10-12 лет.
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