22 июня 2017, 12:26Общество Жириновский: Санкции – спасение для российских отраслей производства Санкции, впервые наложенные на Россию еще в 2014 году на фоне конфликта на Украине, - это спасение для многих отечественных отраслей производства и значительный стимул для развития экономики. Такую точку зрения высказывает лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский.

По мнению депутатов фракции ЛДПР, в России нужно не бояться санкций, а рационально пользоваться ими. В вынужденных покупках не зарубежных товаров, а отечественных - больше плюсов, чем минусов, ведь Россия способна всем себя обеспечить.

«Санкции опасны для страны, у которой нет ресурсов. Вот Япония: перекройте ей все, и она погибнет, у них камни одни. Через две недели Японии не будет. Дайте морскую блокаду, и все - Японии нет. То же в Британии, Германии, там один бурый уголь. Для России блокада – смешно, комариный укус», - заявил председатель партии ЛДПР Владимир Жириновский.

Политический деятель уверен, что санкции - это спасение для многих российских отраслей производства. А потому необходимо и на федеральном, и на региональном уровнях поддерживать отечественного производителя.

«Сельское хозяйство растет, лекарства, инструменты, станки, машины – все идет в рост. Постепенно, не сразу, но и санкции длятся всего три года. Пройдет 30 лет, и вы увидите: страна преобразится. А военная техника, мы практически неуязвимы. Поэтому все в этом плане идет в позитив», - отметил Владимир Жириновский.

Либерал-демократы выступают за дешевые и долгие кредиты, налоговые каникулы для производителей сельхозпродукции и несырьевого производства, за обязательное размещение госзаказов внутри страны и только на российских предприятиях. Все эти экономические инструменты способны дополнительно ускорить рост экономики.

Общество

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