29 мая 2017, 19:24Общество Жириновский раскритиковал введение налога на бездетность Предложение директора Института демографии, миграции и регионального развития Юрия Крупнова о введении специального налога, который должны платить все семьи без детей или только с одним ребенком, стало самым обсуждаемым в последний месяц. С резкой критикой законопроекта выступил председатель фракции ЛДПР Владимир Жириновский.

Законопроект «О статусе многодетных семей», или, как его еще называют, налог на бездетность, по мнению лидера ЛДПР, нарушает основные конституционные права россиян. Владимир Жириновский отметил: если документ будет внесен в Госдуму, либерал-демократы его не поддержат.



«Рожать детей - это не обязанность граждан. Это их добрая воля, желание. Они должны хотеть, дети должны быть любимыми. Это не товар широкого потребления. Мы будем иметь детей, которых родили ради денег, ради пропагандистских вариантов или чтобы налог не платить», - заявил Владимир Жириновский.

Жириновский отмечает, что рождаемость в разных регионах сильно отличается, а потому подход к ее стимулированию должен быть разным на юге и севере страны. К тому же, в законопроекте не учитывают вопросы абортов, проблемы матерей-одиночек и бесплодных пар.



«У нас почти шесть миллионов семейных пар, которые хотят иметь ребенка, но стоимость лечения мужчины или женщины – дорога. Может быть, 300 тысяч, может быть, 500 тысяч. Вот здесь нужно использовать как раз материнский капитал, именно на лечение от бесплодия», - отметил председатель фракции ЛДПР.



Вместе с тем, Владимир Жириновский подчеркнул, что упор нужно делать не на то, чтобы заставить или вынудить родить, а на улучшение условий, и многие тогда сами захотят дать ребенку жизнь.

Общество

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