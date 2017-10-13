Жириновский предложил создать министерство управления полетами

Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
13 октября 2017, 20:10Общество
Более устойчивой должна быть транспортная система России, а потому необходимо снова создать министерство, которое отвечало бы за управление полетами в сфере гражданской авиации. На этом уже не первый год настаивает председатель ЛДПР Владимир Жириновский.
Защитить права авиапассажиров в России можно, если все авиакомпании будут находиться под жестким контролем. Лидер фракции ЛДПР Владимир Жириновский говорит о необходимости возрождения профильного министерства.
«В советское время было министерство автотранспортных и шоссейных дорог, речного транспорта, морского, гражданской авиации – четыре министерства! Министерство транспортного машиностроения – строили паровозы, тепловозы. Пять министерств! Сейчас одно – и там департамент!», - отметил Владимир Жириновский.
На примере коллапса авиакомпании «ВИМ-авиа», который коснулся тысяч россиян, либерал-демократы напоминают о подобных инцидентах, как у туроператоров, так и у авиаперевозчиков. Депутаты уверены, что это не случайные ошибки, а системный сбой работы всей отрасли гражданской авиации.
«Как образец должна быть ведущая всемирно-признанная компания «Аэрофлот». Летайте самолетами «Аэрофлота». А всякие «ВИМ-авиа», «Трансаэро», вот они вас оставили ночевать на бетонном полу в аэропорту в чужой стране. Это же огромный стресс для миллионов людей», - предложил лидер фракции ЛДПР.
По мнению либерал-демократов, порядок в работе авиаперевозчиков будет наведен только после национализации всей гражданской авиации страны и создания министерства, специалисты которого следили бы полетами.
13 октября 2017, 20:10Жириновский предложил создать министерство управления полетами
13 октября 2017, 20:09Пензенцы отправились на фестиваль молодежи
13 октября 2017, 20:02Пензенцы обсуждают трагедию, которая произошла в Ахунах
13 октября 2017, 19:58В Пензе полигон для размещения отходов заполнен на 85%
13 октября 2017, 19:52Белозерцев проверил готовность перинатального центра
13 октября 2017, 19:48В частных клиниках Пензы можно получить бесплатную помощь по полису ОМС
13 октября 2017, 19:35В Нижнем Ломове женщина живет на развалинах сгоревшего дома
13 октября 2017, 19:29Школьники посетили ведущие предприятия Пензенской области