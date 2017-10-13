13 октября 2017, 20:10Общество Жириновский предложил создать министерство управления полетами Более устойчивой должна быть транспортная система России, а потому необходимо снова создать министерство, которое отвечало бы за управление полетами в сфере гражданской авиации. На этом уже не первый год настаивает председатель ЛДПР Владимир Жириновский.

Защитить права авиапассажиров в России можно, если все авиакомпании будут находиться под жестким контролем. Лидер фракции ЛДПР Владимир Жириновский говорит о необходимости возрождения профильного министерства.

«В советское время было министерство автотранспортных и шоссейных дорог, речного транспорта, морского, гражданской авиации – четыре министерства! Министерство транспортного машиностроения – строили паровозы, тепловозы. Пять министерств! Сейчас одно – и там департамент!», - отметил Владимир Жириновский.

На примере коллапса авиакомпании «ВИМ-авиа», который коснулся тысяч россиян, либерал-демократы напоминают о подобных инцидентах, как у туроператоров, так и у авиаперевозчиков. Депутаты уверены, что это не случайные ошибки, а системный сбой работы всей отрасли гражданской авиации.

«Как образец должна быть ведущая всемирно-признанная компания «Аэрофлот». Летайте самолетами «Аэрофлота». А всякие «ВИМ-авиа», «Трансаэро», вот они вас оставили ночевать на бетонном полу в аэропорту в чужой стране. Это же огромный стресс для миллионов людей», - предложил лидер фракции ЛДПР.

По мнению либерал-демократов, порядок в работе авиаперевозчиков будет наведен только после национализации всей гражданской авиации страны и создания министерства, специалисты которого следили бы полетами.

Общество

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