Жириновский предлагает сделать разделение школ по гендерному признаку

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28 сентября 2017, 19:04Образование
Сделать образование в России более качественным и эффективным для детей поможет раздельное обучение мальчиков и девочек. За три типа школ: мужские, женские и смешанные выступает лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский.
Воспитать настоящую хранительницу очага и вырастить главу будущего семейства может помочь школа. В вопросе раздельного среднего образования позиция фракции ЛДПР проста - девочки и мальчики равноправны, но не одинаковы, а потому и обучать их нужно по разным программам.
«Можно предметы преподавать разные. Допустим, для мальчиков больше мужские: физика, химия, математика, слесарное дело, столярное, военная подготовка, больше физкультуры. А для девочек, наоборот: домоводство, литература, языки, искусство, танцы, пение и прочее. То есть, ближе к ее характеру, потому что женщина не должна быть воинственной», - сказал председатель партии ЛДПР Владимир Жириновский.
При этом Владимир Жириновский отмечает, что к раздельному образованию не нужно принуждать. У родителей и учеников должно быть право выбора - идти в мужскую или женскую школу, либо выбрать смешанный тип обучения. Однако, по мнению либерал-демократов, в образовательных учреждения, разделенных по гендерному признаку, качество образования и уровень психологического климата улучшится.
«В мужской школе должно быть больше учителей мужчин, в женской - женщин. Это очень важно, ведь в царской России было именно так, за рубежом и сегодня так», - добавил Владимир Жириновский.
Также депутаты говорят об остром дефиците в педагогическом составе преподавателей-мужчин. Лидер ЛДПР уверен, что это негативно сказывается на воспитании ребенка, тем более, если он из неполной семьи.
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