Жириновский настаивает на запрете ночных пассажирских перевозок

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28 ноября 2017, 19:08Общество
Учет безнадзорных животных, запрет на ночные пассажирские перевозки и отмена залога на единственное имущество. С такими инициативами в Государственной Думе выступили депутаты фракции ЛДПР.
Нападения бродячих собак на прохожих и неоднократные издевательства над бездомными животными. По мнению лидера партии ЛДПР Владимира Жириновского, сразу две острых проблемы можно было бы решить, вернувшись к советскому регламенту по отлову, транспортировке, стерилизации, содержанию и учету безнадзорных и бродячих животных.
«Надо принять меры. В советский период каждые три месяца приезжал грузовик, выходили рабочие, отлавливали всех бродячих собак и увозили. А бродячими они стали, потому что люди взяли, поиграл ребенок, и выбросили на улицу. На Востоке вообще считается отвратительным, чтобы животное было в квартире, но у нас могут и десять собак держать. Дошло до того, что 100 кошек держала одна женщина», - пояснил Владимир Жириновский.
Также либерал-демократы вернулись к идее ввести запрет на ночные пассажирские перевозки. Они отмечают, что, несмотря на довольно жесткие правила перевозок в маршрутках и автобусах, сотни людей гибнут в автокатастрофах. Одно из последних серьезных ДТП с участием микроавтобуса произошло в Ростове.
«Что мы людей не жалеем? Тормозите всех, кто пытается выехать за черту города ночью, тем более ростовские номера – пусть ночует в гостинице. Жадничают потратить деньги на гостиницу, а теперь будут хоронить людей», - порекомендовал лидер партии ЛДПР.
Еще одна инициатива фракции ЛДПР в Госдуме - запрет залога на единственное жилье.
«Нужно запретить! Пусть люди живут! А то люди на улице оказываются из-за мошенников. Берут микрозайм под 700-800%, через год-два должны заплатить несколько миллионов, а денег нет, квартира была оформлена под залог», - возмутился Владимир Жириновский.
В ЛДПР считают, чтобы люди не оставались без крыши над головой, кредиты должны выдавать только лицензированные банки. Тогда не возникнет проблем с процентной ставкой по кредиту, коллекторами и изъятием жилья.
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