20 декабря 2017, 19:06Общество Жириновский: Человек нуждается в гарантиях Защита прав и свободы граждан требует эффективного международного сотрудничества, а потому в конференции, состоявшейся в Москве, приняли участие российские и зарубежные омбудсмены, эксперты и политики. Инициативами, которые улучшат жизнь населения страны, поделился лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

Прежде всего, по мнению Владимира Жириновского, который принял участие в международной научно-практической конференции «Проблемы защиты прав человека на евразийском пространстве: обмен лучшими практиками омбудсменов», необходимо вернуть доверие к самому понятию.

«Весь смысл проблемы прав человека - гарантии. Что ребенок не останется на улице, что одинокого человека не обманут, что гражданин среднего возраст не окажется без работы, что человек с болезнью получит медицинскую помощь. Образование должно быть предельно бесплатным, чтобы все учились. И не ЕГЭ должно определять право на учебу, а сам возраст, хочет учиться - пусть учится», - сказал председатель партии ЛДПР.

В ближайшее время все силы необходимо бросить на ликвидацию нищеты и бездомности, говорит Жириновский.

«Нет денег, давайте давать социальное жилье. Давайте давать место в общежитии, но на улице человек оставаться не должен», - добавил Владимир Жириновский.

Еще одна важная инициатива партии ЛДПР - запрет залога на единственное жилье. Сделки с жильем одиноких лиц, по мнению депутатов, в большинстве случаев приводят к тому, что люди остаются без крыши над головой.

Общество

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