Жильцы трех подъездов Ударной, 35 остаются в разрушающемся доме

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19 июня 2017, 19:45Общество
Сложился, как карточный домик. В Пензе спустя десять дней после пожара в доме №35 по улице Ударная случилось очередное происшествие. В первом расселенном подъезде рухнули бетонные межэтажные перекрытия. Несмотря на это, в доме продолжают оставаться люди.
Левой секции первого подъезда дома №35 по улице Ударной теперь фактически нет. Межэтажные перекрытия в первом подъезде рухнули ночью. Устояла торцевая стена здания, на ней пока держится крыша. В городской администрации сообщили, что ее в ближайшее время демонтируют, так как она угрожает упасть.
«В связи с обрушением перекрытий упор основной кровли идет на торцевую стену, которая очень близко находится к соседнему многоквартирному дому. Мимо нее ежедневно ходят люди», - пояснил заместитель главы администрации г. Пензы Юрий Ильин.
Первый подъезд дома расселили еще в январе, после первых обрушений. Во втором и третьем люди оставались до последнего времени. После обрушения их в экстренном порядке переселили в маневренный фонд.
Жильцы четвертого, пятого и шестого подъездов по-прежнему остаются в своих квартирах. Многие отказываются переезжать в маневренный фонд. Ситуацию держит на постоянном контроле губернатор Иван Белозерцев. На оперативном совещании в правительстве региона он поручил в кратчайшие сроки переселить всех людей из разрушающегося дома.
«Надо расследование провести. Но сейчас главная задача - решить по гражданам. Рабочую группу или проектный офис, давайте мне серьезные предложения, какие меры нужно принять для того, чтобы решить вопрос по гражданам», - сказал глава региона.
Обрушение межэтажных перекрытий в первом подъезде произошло всего через несколько дней после пожара в одной из комнат общежития. Сейчас к месту завала никого не пускают. Рядом с расселенными подъездами в круглосуточном режиме дежурят сотрудники полиции.
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