25 января 2017, 17:38Общество Жильцы дома на ул. Захарова задыхаются от запаха фекалий в подъезде В Пензе горожане жалуются на запах фекалий на ул. Захарова, 1. Об этом они написали в социальной сети «ВКонтакте» в группе «Пенза live».

«Неуважаемые руководители ЖЭМУП № 7 г. Пензы, желаю вам ежедневно вдыхать ароматы фекалий, как вдыхают их жильцы дома №1 по улице Захарова!» - говорится в посте.

Горожане отметили, что ремонт в подъезде делали пару лет назад, но из-за конденсата от ремонта ничего не осталось.

«А какие "волшебные ароматы" канализации мы вынуждены вдыхать ежедневно, просто не описать цензурными словами. Никаких актов по проведению работ нам не выдают, второй год существует данная проблема, решать которую никто не собирается», - пожаловались подписчики.

Они также отметили, что у некоторых жильцов начинаются проблемы со здоровьем, сообщает ИА «Пенза-Пресс».

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