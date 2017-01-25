Жильцы дома на ул. Захарова задыхаются от запаха фекалий в подъезде

Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
25 января 2017, 17:38Общество
В Пензе горожане жалуются на запах фекалий на ул. Захарова, 1. Об этом они написали в социальной сети «ВКонтакте» в группе «Пенза live».
«Неуважаемые руководители ЖЭМУП № 7 г. Пензы, желаю вам ежедневно вдыхать ароматы фекалий, как вдыхают их жильцы дома №1 по улице Захарова!» - говорится в посте.
Горожане отметили, что ремонт в подъезде делали пару лет назад, но из-за конденсата от ремонта ничего не осталось.
«А какие "волшебные ароматы" канализации мы вынуждены вдыхать ежедневно, просто не описать цензурными словами. Никаких актов по проведению работ нам не выдают, второй год существует данная проблема, решать которую никто не собирается», - пожаловались подписчики.
Они также отметили, что у некоторых жильцов начинаются проблемы со здоровьем, сообщает ИА «Пенза-Пресс».
25 января 2017, 19:48Златогорский пообещал, что кузнечане не останутся без жилья из-за нефтепровода
25 января 2017, 19:44Пензенцам пояснили, почему троллейбус №2 рано уезжает в депо
25 января 2017, 19:41Около 50 молодых пензенцев стали лауреатами Президентской премии
25 января 2017, 19:37Тренер научит пензенцев правильно падать на улице
25 января 2017, 19:35Белозерцев отметил лучших студентов Пензенской области
25 января 2017, 19:27Гуляков накормил студентов блинами с медовухой
25 января 2017, 17:38Жильцы дома на ул. Захарова задыхаются от запаха фекалий в подъезде
25 января 2017, 17:04Пензенец выхватил у пенсионера пакет с 76 тыс. рублей