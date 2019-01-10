Жильцы дома на ул. Конструкторской спят под двумя одеялами

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10 января 2019, 19:07Общество
Для жильцов дома №2 по улице Конструкторской эта зима оказалась особенно холодной. Они мерзнут в собственных квартирах. Температура в комнатах едва поднимается до отметки в 19 градусов.
С наступлением морозов жильцам дома №2 по улице Конструкторской пришлось утепляться. В двух подъездах многоквартирного дома этой зимой стало заметно холоднее. По словам жильцов, по сравнению с прошлым отопительным сезоном температура упала на пять градусов. Сейчас они спасаются от холодов с помощью обогревателей и теплой одежды.
«Надеваю пару кофт и ложусь под два одеяла. Встаешь, уши холодные. Батареи - чуть тепленькие, и то сверху, внизу практически не греют», - рассказала жительница дома №2 по улице Конструкторской Любовь Китаева.
Жильцы соседних подъездов не испытывают таких проблем. В их квартирах тепло. Почему похолодало именно в третьем и четвертом подъездах, точно никто не знает. Однако, по словам жителей, одной из причин могла стать смена ресурсоснабжающей компании.
«В 2018 году расход тепла был больше в платежке, но зачем его убавлять, если в квартире холодно? Тем более у нас своя кочегарка. И, если на нее бесконечно цепляют новые дома, то, естественно, тепла не будет хватать», - отметила жительница дома №2 по улице Конструкторской Нина Волкова.
Со своей проблемой жильцы дома обращались во многие инстанции. Однако решить ее до сих пор не удалось, ведь температура в квартирах все же превышает минимальную норму в 18 градусов. Как заметили представители МУП «Жилье-22», «тепло - дело тонкое».
«Все зависит не от подъезда, а от конкретной квартиры, какие в ней окна и батареи. Если будет падать ниже СанПиНа, будем разбираться и устранять проблему», - сказал представитель управляющей кампании.
Жильцы дома надеются, что в их квартирах станет теплее уже этой зимой. Одним из путей решения они считают установку модульной котельной, которая будет обогревать не только на их дом, но и несколько соседних.
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