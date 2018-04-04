Жильцов дома в Засечном пугают слухами о случае туберкулеза в подъезде

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04 апреля 2018, 12:36Общество
Жители дома №8 на ул. Светлой в селе Засечном Пензенской области не на шутку встревожены: в подъезде появилось объявление о том, что у одного из жильцов диагностирован туберкулез.
Об этом в ИА «Пенза-Пресс» сообщил встревоженный сельчанин. По его словам, копии объявления также раскидали по почтовым ящикам жильцов подъезда.
«Затянувшаяся апрельская шутка или реальная угроза здоровью? Ходят разные слухи. Помогите снять панику и выяснить правду», - написал он, приложив к обращению снимок объявления.
Автором предупреждения, судя по подписи, якобы является администрация ГБУЗ «Пензенская районная больница». Жильцов дома призывают пройти обследование в поликлинике №2 у врача-фтизиатра.
Корреспонденты информагентства обратились в пресс-службу регионального минздрава с просьбой помочь разобраться в ситуации. В ведомстве сказали, что в настоящее время информация, изложенная в объявлении, проверяется, пока же от комментариев воздержались. «Пенза-Пресс» продолжит следить за развитием событий.
Сообщает ИА «Пенза-Пресс».
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