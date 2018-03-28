Жильцов дома на ул. Кулибина просят съехать до 10 апреля

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28 марта 2018, 15:37Общество
В Пензе для жителей аварийного дома на улице Кулибина, 10 установили крайний срок переезда в маневренный фонд.
В Пензе продолжаются ежедневные обходы жителей аварийного дома №10 на улице Кулибина.
Постояльцам повторно раздали памятки с информацией о том, куда нужно обратиться по вопросу переселения в маневренный фонд: пл. Маршала Жукова, 4, кабинеты 131, 132, 133, телефоны: 68-50-17, 68-06-70 (график работы в будние дни - с 9.00 до 17.00, перерыв - с 13.00 до 14.00), сообщает пресс-служба горадминистрации.
Граждан просят освободить жилые помещения до 10 апреля. По данным на 28 марта, 31 житель аварийного дома написал заявление на переезд в маневренный фонд, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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